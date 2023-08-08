В России запланировали создать восемь научно-производственных центров БПЛА
Создание восьми научно-производственных центров БПЛА планируется в России в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024–2025 годов, сообщил исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.
По его словам, в федеральном проекте по поддержке БАС сеть НПЦ – один из ключевых инструментов создания и развития отрасли, и сейчас в модели национального проекта заложено создание и поддержка трех центров в 2024-м и пяти центров в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее разработчики БПЛА предложили создать единую систему обнаружения дронов.