В России запланировали создать восемь научно-производственных центров БПЛА

По его словам, в федеральном проекте по поддержке БАС сеть НПЦ – один из ключевых инструментов создания и развития отрасли, и сейчас в модели национального проекта заложено создание и поддержка трех центров в 2024-м и пяти центров в 2025 году, передает ТАСС.