The Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области

Россия стремится взять под контроль Харьковскую область на фоне неудачного контрнаступления Украины в других регионах, пишет обозреватель Дэниел Боффи в статье для The Guardian.

Автор статьи напомнил, что российские войска в начале спецоперации уже брали под свой контроль ряд населенных пунктов в регионе, но в дальнейшем были вынуждены покинуть их.

«У них есть план. [Русские] желают вернуть утраченные территории в Харьковской области», - уточнила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Киев осознает, что Россия «пытается воспользоваться ситуацией», подчеркнула чиновница.

Министерство обороны РФ, заметил обозреватель, сообщило, что российские войска выбили противника из ряда населенных пунктов. Вместе с тем, добавил он, в Киеве отрицают сдачу сел в Харьковской области.