Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

«После блокировки зернового коридора <...> Украине приходится искать обходные пути. Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя <...> Украина будет защищаться. <...> РФ должна понять, что <...> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», — заявил глава государства.