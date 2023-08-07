Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

Вооруженные силы (ВС) России наступают на кременском направлении и достигают хороших результатов. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram -канале.

«Отряды спецназа «Ахмат», которые до сих пор находятся там совместно с бойцами ВДВ и центрального военного округа, за последние сутки продвинулись на несколько километров вперед. Сделали очень хороший результат», — сообщил командир.

По его словам, контрнаступление российских сил наблюдается по всей линии боевого соприкосновения, в это время противник занимается созданием оборонительных сооружений.

Ранее один из пленных украинских военных рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает вооружения для проведения контрнаступления на кременском направлении. По его словам, из западного вооружения за почти полтора года службы ему выдавали лишь гранаты.