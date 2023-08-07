$94.81+1.03103.84+1.31

Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

Вооруженные силы (ВС) России наступают на кременском направлении и достигают хороших результатов. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений
© Lenta.ru

«Отряды спецназа «Ахмат», которые до сих пор находятся там совместно с бойцами ВДВ и центрального военного округа, за последние сутки продвинулись на несколько километров вперед. Сделали очень хороший результат», — сообщил командир.

По его словам, контрнаступление российских сил наблюдается по всей линии боевого соприкосновения, в это время противник занимается созданием оборонительных сооружений.

«Это дополнительное подтверждение того, что ресурс у врага на исходе», — подытожил Алаудинов.

Ранее один из пленных украинских военных рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает вооружения для проведения контрнаступления на кременском направлении. По его словам, из западного вооружения за почти полтора года службы ему выдавали лишь гранаты.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости