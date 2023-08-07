Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) в зону боевых действий из его региона было направлено свыше 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы.

По его словам, в настоящее время на передовых позициях находятся более 7 тысяч бойцов.

Также Кадыров обратил внимание, что с начала СВО в Чечне были сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки они были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Для большей части военных созданы комфортные условия проживания на пункте постоянной дислокации, указал руководитель региона.

«Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов», — добавил он.

7 августа Кадыров также сообщил, что новая группа добровольцев отправилась в зону спецоперации из Чечни.

До этого он рассказал, что бойцы чеченских подразделений, участвующие в специальной военной операции на Украине, стараются делать основной упор на мобильности в боевых действиях.