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Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с генсеком ОДКБ

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы военного сотрудничества с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Об этом сообщает МО РФ.

Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с генсеком ОДКБ
© Минобороны России

Уточняется, что рабочая встреча состоялась в Москве.

Также стороны обсудили совершенствование нормативной правовой базы в рамках ОДКБ.

Ранее Фомин обсудил региональную безопасность с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.