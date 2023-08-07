Названа уникальность танков Т-90М и БПЛА «Ланцет», производство которых вырастет в РФ

У танков Т-90М «Прорыв» толстый слой динамической защиты. Об этом сообщили в Ростехе. URA.RU приводит актуальную информацию о технике, производство которой вырастет в России.

Т-90М «Прорыв» является основным боевым танком России. Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире.

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У танка Т-90М мощная 125-миллиметровая танковая пушка, которая обеспечивает применение новых боеприпасов с высокой эффективностью. Дальность стрельбы составляет три км.

На танке установлен многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Благодаря новым электронным устройствам использовать танк можно ночью. На месте командира есть восемь триплексов и система видеонаблюдения, которая обеспечивает полный обзор.

У Т-90М толстый слой динамической защиты. Корма и башня защищены от ручных гранатометов. Комплекс активной защиты может самостоятельно выбросить аэрозольные гранаты, которые спрячут танк от систем наведения врага за облаком плотного дыма. У машины дизельный двигатель, мощность которого достигает 1130 л. с. Он экономичен и может обеспечить хороший запас хода. Максимальная скорость танка по шоссе может достичь 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч. Запас хода по шоссе составляет 550 км.

У танка есть камера заднего вида, кондиционер, кресла с регулировкой, броня с антискользящим покрытием. Эти новшества схожи с российским танком последнего поколения Т-14 «Армата». Т-90М может совершать обмен информацией с другими машинами в режиме реального времени.

Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что беспилотник «Ланцет» является «неплохим оружием», передает «Газета.ру». Он заявил, что украинским бойцам нужна западная техника для борьбы с «Ланцетами».

«Ланцет» построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения. Генеральный директор ZALA AERO Александр Захаров заявил, что из-за данной схемы уменьшен размер дрона. Масса дрона составляет 12 кг.

В дрон входит электромотор, который обеспечивает незаметность дрона. На корпусе изображен зеленый лист. Беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с высокой точностью. Выстрел можно наблюдать онлайн, так как у «Ланцета» есть телевизионный канал наведения. Дрон не теряет видеоконтакт с оператором до атаки с целью.