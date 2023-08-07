Российский военный назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения

«Конечно, все решается в комплексе, но из того, что мы сейчас имеем, одними из самых полезных являются беспилотники-камикадзе "Ланцеты". Это головная боль ВСУ. Также жалуются на нашу систему дистанционного минирования "Земледелие". Когда ВСУ наступают, мы можем заминировать площадь, они придут, разминируют, а мы минируем снова, в результате чего противник несет потери», — объяснил Дандыкин.