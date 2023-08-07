В минобороны Сербии заявили о намерении сохранить военный нейтралитет

Сербия в долгосрочной перспективе намерена сохранить свой военный нейтралитет, не предполагающий членство в какой-либо из существующих военно-политических организаций. Об этом в понедельник заявил министр обороны республики Милош Вучевич в ходе встречи со своим египетским коллегой Мухаммедом Ахмедом Заки.

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В то же время, сообщает телеканал РТВ, глава сербского оборонного ведомства подчеркнул, что нейтральный статус не означает отказа от развития сотрудничества со всеми ключевыми игроками на международной арене, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Вучевич отметил, что его визит в Египет даст положительный импульс дальнейшему взаимодействию между двумя странами в оборонной сфере. По его словам, Белград заинтересован в углублении кооперации с Каиром в военной, военно-технической областях, а также в сфере военного образования. Он пригласил Заки посетить международную выставку вооружений «Партнер-2023», которая пройдет в сербской столице в сентябре.