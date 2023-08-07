Натовские БТР Valuk начали разваливаться по дороге к линии фронта

Вооруженные формирования киевского режима в апреле текущего года получили партию бронетранспортеров словенского производства Valuk. Всего два десятка единиц. Они попали в 44-ую отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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Эти колесные трехосные машины эксплуатировались в армии входящего в НАТО небольшого южноевропейского государства почти четверть века и использовались в ходе боевых действий в Афганистане.

Долгая служба в войсках дает о себе знать: судя по появившемуся в социальных сетях видеоролику, в настоящее время техническое состояние техники нельзя назвать удовлетворительным - БТР начали разваливаться, не доехав даже до линии боевого соприкосновения. Так, у одного из них в ходе марша отвалились передние колеса.

Основой для словенских машин стали австрийские Pandur I, проектировавшиеся еще в 80-е годы и запущенные в серийное производство в середине 90-х.

Бронезащита в лобовой части способна выдерживать с определенных дистанций попадания 12,7-мм пуль крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, бортовые проекции неуязвимы для 7,62-мм боеприпасов.

Экипаж - три человека. Десант - шесть пехотинцев. Собственное вооружение - 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматические гранатометы. Мощность двигателя - 250 л.с. Скорость по шоссе - до 100 км/ч. Запас хода - 700 км. Максимальная масса - 13300 кг.