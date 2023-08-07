«Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале», — сказала Камышина.

Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Механик-водитель танка, известный под позывным «Золотой», сообщил, что стрельба проводилась по заранее определенным координатам. Он отметил, что их работу координируют беспилотные летательные аппараты, и они атакуют технику и склады, которые являются плановыми целями. Военный также подчеркнул, что после выполнения задания они быстро покидают место, чтобы не быть обнаруженными, поскольку жизнь ценнее всего.