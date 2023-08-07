WSJ: на Украине сообщили о проблемах с производством отечественных боеприпасов
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина заявила, что производство отечественных боеприпасов остается важной проблемой для Киева. Об этом она рассказала изданию The Wall Street Journal.
«Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале», — сказала Камышина.
Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Механик-водитель танка, известный под позывным «Золотой», сообщил, что стрельба проводилась по заранее определенным координатам. Он отметил, что их работу координируют беспилотные летательные аппараты, и они атакуют технику и склады, которые являются плановыми целями. Военный также подчеркнул, что после выполнения задания они быстро покидают место, чтобы не быть обнаруженными, поскольку жизнь ценнее всего.
Министерство обороны России 31 июля объявило о разгроме командного пункта ВСУ, который был обнаружен беспилотным летательным аппаратом. Старший лейтенант Руслан Мавликасов, командир танкового взвода, совместно с оператором беспилотника вывел танк на позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь по цели, достигнув поражения.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.