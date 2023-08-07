СМИ: Германия отказывается поставлять Украине Taurus из-за их дефицита

Германия отказывается поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за опасений возникновения их дефицита. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Дискуссия о передаче ракет продолжается уже несколько месяцев. Изначально СМИ сообщали, что Берлин отказывается от передачи оружия Киеву, поскольку опасается использования их для атаки по территории России. Кроме того, из 600 ракет Taurus в арсенале ФРГ боеспособны лишь 150.

Власти считают, что сокращение запасов ослабит немецкую армию. Однако, по информации издания, благодаря недавней модернизации количество боеспособных ракет удалось удвоить — до 300 единиц.

Эксперт по обороне либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер считает, что опасения Берлина вокруг ударов по территории РФ беспочвенны. По его мнению, международное право позволяет Украине атаковать военные цели в России. Кроме того, оружейники могут настроить системы ракет таким образом, чтобы их нельзя было направить на территорию РФ.