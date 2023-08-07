В Азербайджане заявили о перехвате второго за неделю БПЛА армянской армии

"7 августа примерно в 13:30 (12:30 мск - прим. ТАСС) квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА был поднят в воздух на Зодском направлении с территории Басаркечарского района (Сотском направлении Варденисского района Армении) для наблюдения за позициями азербайджанских войск.