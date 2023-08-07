МО РФ: В Харьковской области за трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту
На Купянском направлении зоны боевых действий штурмовые отряды "Западной" группировки российских войск провели наступательные действия на широком фронте. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе спецоперации.
Уточняется, что в результате наступления наши войска в минувшие сутки улучшили свое положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.
Всего же за последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении, по данным российских военных, составило уже 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.
Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской народной республике российским военнослужащим удалось успешно отразить 12 контратак, которые пытались провести подразделения 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
В то же время ударами штурмовой и армейской авиации, в также огнем российской артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Котляровка (все в Харьковской области).
Отмечается, что суточные потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.