Силовики нашли снаряд для РСЗО «Град» в поле под Херсоном

В Херсонской области правоохранители уничтожили опасный боеприпас. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы нашли в поле недалеко от поселка Чаплынка Чаплынского района реактивный снаряд для ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Так как боеприпас лежал рядом с населенным пунктом, силовики решили его уничтожить. Это сделал специалист-взрывотехник накладным зарядом тротила.