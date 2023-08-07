"Калашников" планирует увеличить объемы выпуска АК-12

"По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщил ТАСС, что первая серийная партия доработанных по опыту специальной военной операции (СВО) автоматов АК-12 должна быть изготовлена уже во втором полугодии 2023 года.

Опытный образец усовершенствованного по результатам использования в СВО автомата уже к июлю 2022 года был продемонстрирован представителям Минобороны России. В АК-12 доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнял конструкцию.