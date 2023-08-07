Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

Российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, располагавшийся восточнее Макаровки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Он добавил, что российские подразделения уничтожили огнем гаубичной артиллерии пункт временной дислокации украинских военных под Угледаром и в районе Углесборочной.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены: <...> минометный расчет восточнее Урожайного, пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки», — поделился Чехов.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об ответных мерах на поставку ВСУ французских ракет большой дальности SCALP.

Пушилин отметил, что российские вооруженные силы уже применяют контрмеры для борьбы против нового оружия. Ракеты SCALP являются аналогом британских Storm Shadow.

Кроме того, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украине все сложнее скрывать тяжелые потери в своих Вооруженных силах.