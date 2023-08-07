На Украине рассказали о тяжелых боях на купянском направлении

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвали самой горячей точкой на фронте купянское направление, шли тяжелые боестолкновения в районе Харькова. Ее слова приводит РИА Новости.

«На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону», — сказала она.

По ее оценке, противостояние было крайне жестким. Маляр считает, что российские войска планируют закрепиться на территориях в Харьковской области.