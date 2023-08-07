В ЛНР рассказали о более 30 попытках наступления ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю предприняли более 30 попыток наступления на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал врио региона Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

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По его словам, противник предпринял до 14 попыток прорыва на участке Берестовое — Переездное, 11 раз пытался прорваться на участке Новодружеск — Григоровка, еще пять атак Российская армия отразила на участке Волчеяровка — Иванодарьевка.

Пасечник отметил, что все наступательные действия ВСУ оказались безуспешными и привели к потерям личного состава.