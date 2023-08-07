Опубликованы кадры с кладбища украинской бронетехники в районе Работино
В соцсетях появилось видео с кадрами, на которых запечатлена разбитая украинская бронетехника в районе Работино на Запорожском направлении. В пояснении к видео эта локация названа кладбищем техники ВСУ.
Съемки ведутся от первого лица. Солдаты двигаются по дороге, на которой стоит уничтоженная техника. Причем оператор несет с собой воду. Судя по скоплению подбитых и сгоревших машин, здесь был нанесен удар по большой колонне или скоплению группирующихся для наступления подразделений.
Кстати, до сих пор движение по этой дороге небезопасно. Об этом свидетельствует тот факт, что солдаты периодически останавливаются и опускаются на колено, чтобы понизить профиль, осмотреться и прислушаться.