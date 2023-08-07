Опубликованы кадры с кладбища украинской бронетехники в районе Работино

В соцсетях появилось видео с кадрами, на которых запечатлена разбитая украинская бронетехника в районе Работино на Запорожском направлении. В пояснении к видео эта локация названа кладбищем техники ВСУ.

Съемки ведутся от первого лица. Солдаты двигаются по дороге, на которой стоит уничтоженная техника. Причем оператор несет с собой воду. Судя по скоплению подбитых и сгоревших машин, здесь был нанесен удар по большой колонне или скоплению группирующихся для наступления подразделений.