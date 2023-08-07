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На Украине ликвидирован первый наемник из Перу

Появились сообщения о первом наемнике из Перу, воевавшем на стороне ВСУ и ликвидированном в боях.

На Украине ликвидирован первый наемник из Перу
© Российская Газета

Мигель Замудио приехал на Украину добровольцем в апреле 2023 года и провоевал всего три месяца. О его смерти сообщили жена и украинские ресурсы. Супруга перуанца призывает не забывать его славные дела.

Но российские комментаторы отнеслись к павшему наемнику без пиетета.

- Господи, и индейцы туда же. Им бы свои земли у американцев отвоевывать - нет, лезут за чужие воевать, - пишут читатели.