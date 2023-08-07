На Украине ликвидирован первый наемник из Перу

Появились сообщения о первом наемнике из Перу , воевавшем на стороне ВСУ и ликвидированном в боях.

Мигель Замудио приехал на Украину добровольцем в апреле 2023 года и провоевал всего три месяца. О его смерти сообщили жена и украинские ресурсы. Супруга перуанца призывает не забывать его славные дела.