На Украине ликвидирован первый наемник из Перу
Появились сообщения о первом наемнике из Перу, воевавшем на стороне ВСУ и ликвидированном в боях.
Мигель Замудио приехал на Украину добровольцем в апреле 2023 года и провоевал всего три месяца. О его смерти сообщили жена и украинские ресурсы. Супруга перуанца призывает не забывать его славные дела.
Но российские комментаторы отнеслись к павшему наемнику без пиетета.
- Господи, и индейцы туда же. Им бы свои земли у американцев отвоевывать - нет, лезут за чужие воевать, - пишут читатели.