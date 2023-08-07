Для атакованного дроном российского танкера «Сиг» изготовили железный пластырь

Росморречфлот сообщил об успешном изготовлении железного пластыря для танкера «Сиг», который получил пробоину в результате атаки дроном, передает РИА Новости.

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Сейчас данный пластырь устанавливают, указали в ведомстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ночь на 5 августа украинский надводный дрон атаковал российское гражданское судно. Танкер получил пробоину и потерял способность передвигаться самостоятельно. Захарова предупредила, что организаторы атаки на сухогруз «Сиг» в Керченском проливе понесут наказание.

В сообщении Росморречфлота говорится, что работы по подготовке металлического пластыря водолазы и сварщики проводили в течение вчерашнего дня.

«На утро 07.08.2023… ведутся работы по установке пластыря», - указало ведомство.