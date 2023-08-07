Для атакованного дроном российского танкера «Сиг» изготовили железный пластырь

Для поврежденного дроном танкера «Сиг» изготовлен железный пластырь
Росморречфлот сообщил об успешном изготовлении железного пластыря для танкера «Сиг», который получил пробоину в результате атаки дроном, передает РИА Новости.
Сейчас данный пластырь устанавливают, указали в ведомстве.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ночь на 5 августа украинский надводный дрон атаковал российское гражданское судно. Танкер получил пробоину и потерял способность передвигаться самостоятельно. Захарова предупредила, что организаторы атаки на сухогруз «Сиг» в Керченском проливе понесут наказание.
В сообщении Росморречфлота говорится, что работы по подготовке металлического пластыря водолазы и сварщики проводили в течение вчерашнего дня.
«На утро 07.08.2023… ведутся работы по установке пластыря», - указало ведомство.
Также отмечается, что сейчас производят откачку забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения.