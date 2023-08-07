Российский полковник назвал преимущество советских танков перед Leopard

«ВСУ использовали советские танки, потому что их больше чем западных. Кроме того, Запад не разрешает использовать свое оружие для стрельбы по российским территориям. В любом случае, происхождение танков, с помощью которых наносятся удары, не так принципиально. Нужно сделать так, чтобы обстрел наших территорий был невозможен», — подчеркнул Литовкин.