Для атакованного дроном российского танкера «Сиг» изготовили железный пластырь

Для российского танкера «Сиг», который получил пробоину в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), изготовили железный пластырь. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

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«Водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16.00 работы по изготовлению пластыря завершены», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, специалисты занимаются откачкой забортной воды из балластных танков и осушают машинное отделение.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных бесплотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.