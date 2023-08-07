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В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, говоря о поставке Украине от Франции ракет большой дальности SCALP, заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) принимают ответные меры. Его слова приводит РИА Новости.

В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP
© Lenta.ru

«Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — сказал он.

Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как почти вся территория региона находится в зоне поражения, учитывая имеющееся у Киева вооружение. Кроме того, по его словам, для Запада характерно заявлять о планах предоставить Украине какие-то виды вооружения, при этом с большей вероятностью оно уже поставлено.

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