В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

«Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — сказал он.

Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как почти вся территория региона находится в зоне поражения, учитывая имеющееся у Киева вооружение. Кроме того, по его словам, для Запада характерно заявлять о планах предоставить Украине какие-то виды вооружения, при этом с большей вероятностью оно уже поставлено.