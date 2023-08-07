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Советские танки атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Советские танки атаковали Белгородскую область
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По данным канала, это произошло 6 августа около 13:00. Украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по селу Муром, которое расположено в Шебекинском районе российского региона. Установлено, что атаковали из Чугуевского района Харьковской области.

До населенного пункта долетели четыре снаряда калибра 125 миллиметров. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 5 августа Украина за день обстреляла восемь российских сел.

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