Уже очевидно, что украинское контрнаступление захлебнулось благодаря обороне, умело организованной российскими военными. Однако есть еще один фактор, помогающий России побеждать - это рельеф местности.

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Пашня в зоне боевых действий осталась необработанной нынешним летом. Само лето выдалось жарким и влажным, поэтому поля заросли сорняками, затрудняющими передвижение украинской пехоты. Русским же, напротив, поросль на руку, поскольку маскирует их позиции и помогает защищать их еще одним "абсолютным оружием" этой кампании - минами, пишет 19fortyfive.

"Подлесок позволяет российским инженерам скрытно устанавливать минные поля, а украинские военнослужащие подрываются на них, поскольку не замечают опасность из-за дополнительного прикрытия", - приводит издание цитату из доклада британской разведки.

Подлеском в Лондоне называют выросший на пашне бурьян. Британцы считают, что новая проблема "сводит украинских военных с ума".

Только этим и можно объяснить отправку людей на минные поля без инженерной разведки. Или неспособность боевой техники преодолеть преграду из бурьяна. В любом случае ВСУ не жалко, а у российской армии, в придачу к уже известным генералам Морозу и Грязи появился новый грозный военачальник, Подлесок.