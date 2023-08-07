В ДНР заявили о переброске резервов ВСУ на Южно-Донецкое направление

Украинские силы перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление — в Старомайорское и Урожайное. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

© Газета.Ru

Он обратил внимание, что военнослужащие ВСУ предпринимают попытки атаковать. По его словам, горячей точкой по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление, где в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное.

«Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», — сказал Пушилин.

Ситуацию на линии боевого соприкосновения в регионе он счел напряженной, но полностью контролируемой.

1 августа Пушилин предупредил, что украинская армия продолжает переброску резервов ВСУ в направлении Старомайорского. Он отметил, что для российской армии важен каждый военнослужащий. По его словам, при возможности минимизировать потери и не терять территории такие варианты используются.