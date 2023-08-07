Украина получила французские ракеты большой дальности SCALP

Украина получила ракеты большой дальности SCALP от Франции. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

К публикации, посвященной Дню воздушных сил украинских войск, он приложил видео, на котором запечатлен один из снарядов. Украинский президент расписался на нем.

Зеленский также заслушал доклад о работе западных комплексов ПВО Patriot и IRIS-T и осмотрел cамолеты Су-24М, Су-27 и МиГ-29. Их модернизировали под поставляемое союзниками вооружение, в том числе дальнобойные британские ракеты Storm Shadow и противорадиолокационные ракеты AGM HARM.