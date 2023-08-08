Rheinmetall модернизирует бельгийские танки Leopard для Украины

Немецкая компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у Бельгии. Об этом стало известно немецкому изданию Handelsblatt от отраслевых источников. По данным источника, боевые машины переоборудуют.

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«Группа вооружений Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. Автомобили будут переоборудованы на немецких предприятиях. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогу на Украине будут поставлены 30 боевых машин из 50.