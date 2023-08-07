Мобилизация: последние новости на сегодня 7 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 августа 2023, в материале «Рамблера».

Из ЯНАО отправлено более 100 посылок бойцам в зону СВО

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Для солдат батальонов «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» в зону боевых действий на Украине отправили 103 посылки из Салехарда (ЯНАО). Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное отделение комитета семей воинов Отечества.

Как говорится в сообщении, солдаты скоро получат гостинцы из дома — всего 103 посылки от родных и близких. Им также отправили белье, провизию, одежду и предметы первой необходимости. Груз должен прибыть на передовую через 10 дней.

Возглавил подразделение после ранения командира: что известно о бойцах, которых Шойгу наградил в зоне СВО

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел инспекцию передового пункта управления группировки «Центр» на Украине, а позже вручил медали и ордена отличившимся бойцам. Офицерам в свою очередь подарили именное оружие, пишет «Звезда».

Заместитель командира штурмового отряда ЦВО с позывным «Кварц» рассказал, какими достижениями может похвастаться его команда. Его танковая рота и экипаж смогли организовать работу с закрытых огневых позиций и поразить врага. Огонь прошелся в основном по пехоте и легкой технике.

Награждены были также и разведчики-саперы. Солдату с позывным «Броня» во время боя пришлось возглавить подразделение из-за тяжелого ранения командира.

Сосо Павлиашвили спел вместе с ранеными бойцами в госпитале Екатеринбурга

Композитор и певец Сосо Павлиашвили выступил для солдат Центрального военного округа, участвовавших в боях на территории Украины. Его зрители проходят реабилитацию после тяжелых ранений в военном госпитале в Екатеринбурге, пишет «Звезда».

Павлиашвили выразил поддержку и благодарность военнослужащим, а также пожелал им выздоравливать.

«Я хочу вам высказать свою благодарность, любовь, мужское и человеческое уважение. Нижайший вам поклон, вашим близким и родным», — сказал он, выразив надежду, что следующая их встреча состоится в концертных залах и «в других костюмах».