Спецоперация на Украине 7 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 августа 2023 года.

Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

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Рота пехоты и семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Ольшан были разгромлены подразделением группировки российских войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что российским военным удалось продвинуться в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Семь опорных пунктов украинской стороны были захвачены, рота пехоты — разгромлена. Украинские солдаты пробовали контратаковать, но их попытки не увенчались успехом.

«Потери противника составили до взвода живой силы. Два боевика захвачены в плен», — рассказал Зыбинский.

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до четырех

Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, число пострадавших выросло до четырех. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

До этого временно выполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уведомил, что войска Украины атаковали микрорайон Азотный в Куйбышевском районе Донецка, применив артиллерию калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Было известно о трех пострадавших.

Ранения получили две женщины и двое мужчин, их состояние не уточняется.

ВСУ взяли ответственность за удары по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения - Чонгарский и Генический автомобильные мосты», — говорится в сообщении.