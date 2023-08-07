Тайвань зафиксировал приближение кораблей и летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение семи кораблей и 24 летательных аппаратов Китая. Об этом говорится на сайте Минобороны острова.

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Уточняется, что 12 воздушных аппаратов «пересекли срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него». В ответ армия Тайваня задействовала корабли, авиацию, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, отметили в ведомстве.