Согласно информации начальника пресс-центра группировки войск полковника Сергея Зыбинского, подразделения группировки "Запад" произвели захват семи опорных пунктов украинских войск в районе Ольшан. Они также разгромили роту пехоты противника. Об этом сообщает РИА Новости.

© Oleksandr Ratushniak/Reuters

Зыбинский отметил, что в ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии, поддерживаемые огнем танков, артиллерии и авиации, продвинулись вглубь обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны. Они захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов, а также разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Офицер также сообщил, что противник провел четыре контратаки, но все они были отражены при помощи огневой мощи.

Потери противника оцениваются до взвода живой силы и одного бронетранспортера "Спартан" британского производства. Два представителя ВСУ были взяты в плен. В зоне обороны 1-й танковой армии российские войска отразили три попытки контратаки со стороны 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Украины в районе населенного пункта Новоселовское. Потери противника составили до взвода пехоты. Также было сообщено о уничтожении двух артиллерийских орудий в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки.