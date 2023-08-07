Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс бортовых средств цифровой связи. Это позволит повысить качество передачи информации.

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Комплекс создали в НПП "Полет". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Здесь добавили, что новый комплекс связи в перспективе можно использовать на любых летательных аппаратах, в том числе и предыдущих поколений. В составе комплекса - устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Комплекс бортовых средств цифровой связи действует в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Достоверность передачи информации обеспечивается за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов. Увеличена и дальность устойчивой связи.