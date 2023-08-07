Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс бортовых средств цифровой связи. Это позволит повысить качество передачи информации.
Комплекс создали в НПП "Полет". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Здесь добавили, что новый комплекс связи в перспективе можно использовать на любых летательных аппаратах, в том числе и предыдущих поколений. В составе комплекса - устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.
Комплекс бортовых средств цифровой связи действует в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Достоверность передачи информации обеспечивается за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов. Увеличена и дальность устойчивой связи.
"РГ" уже писала о том, что для российских истребителей-невидимок Су-57 разработали не имеющие аналогов в мире ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" РВВ-МД2. Для снижения радиолокационной заметности оружие пятого поколения размещается во внутрифюзеляжных отсеках самолета.