В конфликте на Украине наступил самый опасный момент, поскольку страна находится на грани краха, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор . Он заявил об этом в своем блоге на YouTube .

По его мнению, ВСУ находятся в плачевном состоянии: неудачные атаки в ходе контрнаступления «выдавили из них последние соки», а обученные и оснащенные техникой и оружием НАТО подразделения «практически все уничтожены». Макгрегор убежден, что что после наступления украинцам «легче не станет», поскольку российские войска теперь еще сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов.