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РИА Новости: вертолет Ка-52 уничтожил танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении

Ударный вертолет Ка-52 ликвидировал танк и боевую машину пехоты (БМП) украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости, опубликовавшее соответствующие кадры.

Вертолет Ка-52 уничтожил танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении
© РИА Новости

На видео демонстрируется, как российский вертолет поражает танк ВС Украины, выезжающий из лесопосадки. Затем удар наносится по бронетранспортеру.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» российские военные смогли отразить атаку штурмовой группы военных ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР. По его словам, также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой народной республики, а также Левадное Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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