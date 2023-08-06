Вертолет Ка-52 уничтожил танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении

Ударный вертолет Ка-52 ликвидировал танк и боевую машину пехоты (БМП) украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости, опубликовавшее соответствующие кадры.

На видео демонстрируется, как российский вертолет поражает танк ВС Украины, выезжающий из лесопосадки. Затем удар наносится по бронетранспортеру.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» российские военные смогли отразить атаку штурмовой группы военных ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР. По его словам, также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой народной республики, а также Левадное Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.