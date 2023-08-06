СМИ: Зеленский признал второстепенность успехов в наступлении

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным успехом. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом пишет La Nacion.

Процесс движется не так быстро как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках другие осложнения. О других осложнениях говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, очень сложно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия.