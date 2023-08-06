СМИ: Зеленский признал второстепенность успехов в наступлении

La Nacion: Зеленский признал второстепенность успехов в наступлении
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным успехом. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом пишет La Nacion.
«Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского издание La Nacion.
Процесс движется не так быстро как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках другие осложнения. О других осложнениях говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, очень сложно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия.
Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд сообщил, что Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями. Статья опубликована в издании The American Thinker.