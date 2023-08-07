Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:15... г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 20:20... г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке.
Ранее сообщалось, что посёлок шахты имени В.И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск.