Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:15... г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 20:20... г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.