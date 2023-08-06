Израильские военные заявили о предотвращении теракта
Израильские военные заявили, что ликвидировали трех палестинцев, чтобы предотвратить теракт против граждан Израиля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ, передаёт РИА Новости.
В сообщении сказано, что военные «обнаружили автомобиль с отрядом террористов». Он выехал из лагеря беженцев в Дженине и направлялся «для совершения теракта».
По данным пресс-службы, в автомобиле находились три человека. Они были убиты израильскими силовиками. Утверждается, что в автомобиле нашли винтовку M16.
По данным ЦАХАЛ, один из погибших - Наиф Абу Цуик - был «ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине» и участвовал в боевых действиях.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил власти Израиля в чрезмерном применении силы и жестокости по отношению к мирному населению Палестины.