$94.81+1.03103.84+1.31

Израильские военные заявили о предотвращении теракта

Израильские военные заявили, что ликвидировали трех палестинцев, чтобы предотвратить теракт против граждан Израиля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ, передаёт РИА Новости.

Израильские военные заявили о предотвращении теракта
© globallookpress.com

В сообщении сказано, что военные «обнаружили автомобиль с отрядом террористов». Он выехал из лагеря беженцев в Дженине и направлялся «для совершения теракта».

По данным пресс-службы, в автомобиле находились три человека. Они были убиты израильскими силовиками. Утверждается, что в автомобиле нашли винтовку M16.

По данным ЦАХАЛ, один из погибших - Наиф Абу Цуик - был «ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине» и участвовал в боевых действиях.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил власти Израиля в чрезмерном применении силы и жестокости по отношению к мирному населению Палестины.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости