Израильские военные заявили о предотвращении теракта

Израильские военные заявили, что ликвидировали трех палестинцев, чтобы предотвратить теракт против граждан Израиля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ, передаёт РИА Новости.

В сообщении сказано, что военные «обнаружили автомобиль с отрядом террористов». Он выехал из лагеря беженцев в Дженине и направлялся «для совершения теракта».

По данным пресс-службы, в автомобиле находились три человека. Они были убиты израильскими силовиками. Утверждается, что в автомобиле нашли винтовку M16.

По данным ЦАХАЛ, один из погибших - Наиф Абу Цуик - был «ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине» и участвовал в боевых действиях.