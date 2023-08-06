Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности РФ в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что пострадавших нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами разбираются в произошедшем, передает РИА «Новости».