Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности РФ в Карабахе

Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности России в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что пострадавших нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами разбираются в произошедшем, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать азербайджанской 86,6 тыс. кв. км территории, в которые также входит Нагорный Карабах.