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Newsweek: отсутствие западной авиации связывает ВСУ руки

Отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek.

СМИ: отсутствие западной авиации связывает ВСУ руки
© globallookpress.com

«Без западных самолетов украинские войска воюют со связанными руками за спиной», — говорится в материале журнала.

Там добавили, что новая тактика НАТО, быстро внедренная в украинскую армию, сталкивается с препятствиями из-за отсутствия у Украины доминирующего положения в воздухе.

Киевские войска вынуждены пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. Они осознают, что для успешной операции необходимо иметь все составляющие, а ключевым аспектом являются военно-воздушные силы, заключили в газете.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что истребители F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Он отметил, что Украине нужно подготовить специалистов и инфраструктуру для приема истребителей.

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