Отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Без западных самолетов украинские войска воюют со связанными руками за спиной», — говорится в материале журнала.

Там добавили, что новая тактика НАТО, быстро внедренная в украинскую армию, сталкивается с препятствиями из-за отсутствия у Украины доминирующего положения в воздухе.

Киевские войска вынуждены пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. Они осознают, что для успешной операции необходимо иметь все составляющие, а ключевым аспектом являются военно-воздушные силы, заключили в газете.