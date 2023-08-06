Украина взяла ответственность за удар по Чонгарскому мосту

ВСУ нанесли удары по двум главным магистральным мостам — Чонгарскому и Геническому. Об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

«Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост», — сообщается в telegram-канале управления ВСУ. Там добавили, что также удар был нанесен и по Геническому мосту.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами Чонгарский мост и поселок Чонгар в Херсонской области. Также от обстрела пострадала школа. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем telegram-канале. Обстрел вызвал повреждения моста, но пострадавших жертв не оказалось.