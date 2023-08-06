Зеленский подтвердил получение Украиной из Франции ракет SCALP

Украина получила от Франции ракеты класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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В отмечаемый в воскресенье День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Зеленский заслушал доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.

"Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса "воздух - поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

На церемонии награждения военнослужащих Зеленский, как следует из видео в его Telegram-канале, оставил автограф на одной из ракет SCALP.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщал, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество. По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.