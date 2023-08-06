СМИ: ВСУ готовятся перейти в финальную фазу контрнаступления
Украинские бригады готовятся перейти к третьему этапу контрнаступления. Предположительно, он станет заключительным, пишет обозреватель Том Уотлинг в статье для британской газеты Express.
По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ достигнет кульминации в момент ввода в бой механизированных бригад, оснащенных тяжелой западной техникой.
Уотлинг отметил, что в июне и июле украинские военные понесли сильные потери, напоролись на глубокоэшелонированную линию обороны.
По его данным, неудача заставила командование ВСУ кардинальным образом изменить тактику и оставить уцелевшую технику для финального этапа.
Напомним, что в ходе первых двух этапов российские войска уничтожили значительную часть поставленных Киеву западными странами БМП, БТР и основных боевых танков. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 43 тыс. наемников, солдат и офицеров.