СМИ: ВСУ готовятся перейти в финальную фазу контрнаступления

Украинские бригады готовятся перейти к третьему этапу контрнаступления. Предположительно, он станет заключительным, пишет обозреватель Том Уотлинг в статье для британской газеты Express.

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ достигнет кульминации в момент ввода в бой механизированных бригад, оснащенных тяжелой западной техникой.

Уотлинг отметил, что в июне и июле украинские военные понесли сильные потери, напоролись на глубокоэшелонированную линию обороны.

По его данным, неудача заставила командование ВСУ кардинальным образом изменить тактику и оставить уцелевшую технику для финального этапа.