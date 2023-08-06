Военно-морские учения РФ и КНР вблизи Аляски встревожили американцев

Группа военных кораблей Китая и России прозондировала побережье Аляски и заставила реагировать ВМС США. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на сенатора Дэна Салливана.

Салливан заявил, что он, как представитель Аляски, был проинформирован по этому вопросу Пентагоном.

Он отметил, что совместная эскадра РФ и КНР состояла из 11 кораблей, она приблизилась к юго-западному побережью Аляски.

ВМС США отправили четыре эсминца, чтобы не допустить китайские и российские корабли в американские воды.

«Это беспрецедентные по масштабам совместные военно-морские маневры России и Китая. Их корабли работали тесно и сплоченно», - сказал сенатор.

По его словам, вызывает беспокойство, что столь большая группа кораблей двух основных противников США «вплотную зондировала побережье Соединенных Штатов».