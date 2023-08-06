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Военно-морские учения РФ и КНР вблизи Аляски встревожили американцев

Группа военных кораблей Китая и России прозондировала побережье Аляски и заставила реагировать ВМС США. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на сенатора Дэна Салливана.

Военно-морские учения РФ и КНР вблизи Аляски встревожили американцев
© РИА Новости

Салливан заявил, что он, как представитель Аляски, был проинформирован по этому вопросу Пентагоном.

Он отметил, что совместная эскадра РФ и КНР состояла из 11 кораблей, она приблизилась к юго-западному побережью Аляски.

ВМС США отправили четыре эсминца, чтобы не допустить китайские и российские корабли в американские воды.

«Это беспрецедентные по масштабам совместные военно-морские маневры России и Китая. Их корабли работали тесно и сплоченно», - сказал сенатор.

По его словам, вызывает беспокойство, что столь большая группа кораблей двух основных противников США «вплотную зондировала побережье Соединенных Штатов».

Салливан считает, что действия Пекина и Москвы «становятся все более агрессивными».

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