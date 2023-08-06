Италия сократила численность своих военных в Нигере

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил о возвращении из Нигера 65 итальянских солдат. Они находились там в рамках Итальянской двусторонней миссии поддержки Нигера (MISIN). Об этом сообщает Quotidiano.

Военный транспортник KC-767 с итальянскими военнослужащими и 10 американцами вылетел из столицы Нигерии Ниамея. Сегодня он прибыл на военный аэродром Марио де Бернарди.

В заявлении министерства обороны уточняется, что в составе миссии в Нигере остается около 250 итальянских солдат. Не исключено, что их также вывезут из африканской страны: аналогичные рейсы уже запланированы на следующую неделю.

В минобороны отметили, что происходит «оптимизация вместимости» итальянской военной базы в Нигере. Теперь, при необходимости там смогут принять сто гражданских итальянцев, которые все еще остаются в Нигере, а затем эвакуировать их в Италию.

При этом Крозетто недавно заявил, что пока «нет особых рисков для безопасности остающихся в Нигере итальянцев».

В Ниамее царит затишье, однако зарубежное давление на новые власти нарастает. Вчера МИД Франции заявил, что поддерживает усилия по возвращению к власти президента Мохамеда Базума.