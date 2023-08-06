В Китае выпустили фильм о способности армии атаковать Тайвань

«Если бы началась война и условия были бы слишком сложными для безопасного обезвреживания морских мин в реальных боевых действиях, мы бы использовали наши собственные тела, чтобы расчистить безопасный путь для наших (десантных) сил», — заявил на камеру один из водолазов Военно-морских сил НОАК.