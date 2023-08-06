Появились подробности обстрела Чонгарского моста в Херсонской области
Работа пропускного пункта «Джанкой» после атаки ВСУ на Чонгарский мост временно приостановлена, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Крыма.
В Минтрансе Херсонской области сообщили, что большегрузы, двигающиеся в Крым по сухопутному коридору после теракта на Крымском мосту, перенаправили с автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на АПП «Перекоп» с тем, чтобы избежать заторов.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины.
По его словам, несущие конструкции строения не повреждены. Вместе с тем, добавил он, движение по мосту нарушено.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, в свою очередь, что выпущенные ВСУ ракеты повредили дорожное полотно моста. Он заметил, что ремонтные работы уже начались.
Напомним, что первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.