Появились подробности обстрела Чонгарского моста в Херсонской области

Работа пропускного пункта «Джанкой» после атаки ВСУ на Чонгарский мост временно приостановлена, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Крыма.

В Минтрансе Херсонской области сообщили, что большегрузы, двигающиеся в Крым по сухопутному коридору после теракта на Крымском мосту, перенаправили с автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на АПП «Перекоп» с тем, чтобы избежать заторов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины.

По его словам, несущие конструкции строения не повреждены. Вместе с тем, добавил он, движение по мосту нарушено.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, в свою очередь, что выпущенные ВСУ ракеты повредили дорожное полотно моста. Он заметил, что ремонтные работы уже начались.