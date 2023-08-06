Сальдо прокомментировал ситуацию с пожаром на газопроводе

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пожар, который начался на газопроводе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, удалось потушить. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, восстановление поврежденного газопровода под Геническом, поврежденного при ударе украинскими военными, будет идти до полутора дней.

Также врио главы херсонского региона уточнял, что военные Украины обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow. По его словам, в результате мост получил повреждения. Кроме того, как заявил врио главы региона, ракета попала в поселковую школу.